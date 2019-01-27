رياضة | راسينج كلوب يهزم ألدوسيفي في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راسينج كلوب يهزم ألدوسيفي في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز راسينج كلوب صدارته للدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ألدوسيفي (3 ـ1) في إطار الجولة الـ16 من البطولة.

وحملت ثلاثية راسينج توقيع أوجوستو سولاري بالدقيقة 4، وليساندرو لوبيز في الدقيقة 54 من ضربة جزاء وداريو سفيتانيتش في الدقيقة 90، فيما سجل إدواردو كوديت هدف ألدوسيفي الوحيد في الدقيقة 27.

وبهذا الفوز رفع راسينج رصيده إلى 39 نقطة وعزز صدارته للبطولة كما عاد ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه ديفينسا خوستيكا الوصيف إلى 3 نقاط.

وكان ديفينسا خوستيكا قد تساوى مع راسينج في الرصيد بعد تغلبه يوم الجمعة الماضي، على سان لورينزو بهدف نظيف، إلا انه ظل في الوصافة بفارق الأهداف.

وصعد أتلتيكو توكومان للمركز الثالث بـ31 نقطة بعد اكتساحه ضيفه خيمناسيا (4-1) ليتجمد رصيد الزوار عند 15 نقطة في المرتبة الـ22.

وجاءت رباعية أتلتيكو توكومان عبر فابيو ألفاريز بالدقيقة 10، ولياندرو دياز بعد ذلك بـ 4 دقائق من ضربة جزاء ويوناثان كابرال في الدقيقة 45، وماورو ماتوس في الدقيقة 54 من ضربة جزاء ، فيما سجل هدف خيمناسيا الوحيد لورينزو فارافيلي في الدقيقة 36.

وبفارق نقطة خلف أتلتيكو توكومان يحتل أوراكان المركز الرابع بعدما تغلب (2-1) على ضيفه روساريو سنترال الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المرتبة الـ17 بفارق الأهداف أمام تيجري الـ18 والذي تعادل السبت (2-2) أمام ضيفه سان مارتين دي توكومان صاحب المرتبة الـ19 بـ17 نقطة.

وكانت الجولة قد انطلقت يوم الجمعة بتعادل بانفيلد مع سان مارتين دي سان خوان (1-1) وفوز لانوس على جودوي كروز (0-2) وديفينسا على سان لورينزو (1-0).

وتستكمل اليوم الأحد بمواجهات بلجرانو مع أونيون، وإنديبندينتي مع تاييريس، وريفر بليت مع باتروناتو دي بارانا، ونيويلز أولد بويز مع بوكا جونيورز.

وتختتم الجولة غدا الإثنين بمباراتي كولون مع أرجنتينوس جونيورز، وإستوديانتس مع فيليز سارسفيلد.