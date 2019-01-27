رياضة | مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة بديل فيرنادينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة بديل فيرنادينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع الألماني سيباستيان رودي نجم شالكة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض البرازيلي فيرناندينيو.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مانشستر سيتي مطالب بدفع 35 مليون إسترليني في حال أراد الحصول على رودي، صاحب الـ28 عامًا من صفوف شالكه.

وأفادت تقارير سابقة بأن السيتي يريد الحصول على سباستيان رودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون غطاء للاعب البرازيلي فيرناندينيو.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا يعرف رودي جيدا، وطريقته في اللعب، منذ أن كان مدربًا في بايرن ميونخ، وكان اللاعب متألقًا في هوفنهايم.

وأشارت التقارير إلى أن جوارديولا يريد حلًا عاجلا لتعويض فيرناندينيو في حال غيابه، بينما ينظر إلى حلول أخرى بشكل دائم مثل ديكلان رايس من وست هام، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون.