رياضة | قمة نارية بين الأهلي والإسماعيلي في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين الأهلي والإسماعيلي في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» غداً الاثنين مع فريق الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثامنة عشرة والأولى من الدور الثاني لبطولة الجمهورية.

فريق «٩٩ » بالأهلي أنهى الدور الأول متربعاً على صدارة الترتيب بعدما فاز في مباريات الدور الأول على سموحة بالإسكندرية بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى ٣٧ نقطة، من الفوز في ١١ مباراة والتعادل في ٤، والهزيمة في مباراتين، مسجلاً ٣٥ هدفاً، بينما استقبلت شباكه ١٨ هدفاً.

ولعب الأهلي خلال فترة توقف الدوري ٤ مباريات ودية، فاز خلالها جميعا، حيث بدأها بالفوز على أسمنت حلوان ٤ - صفر، ثم على النصر والسكة الحديد بنتيجة واحدة ١ - صفر، قبل أن يفوز على الشمس ٢ - ١.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.

أهلي 2002 يواجه المقاولون في دوري القطاعات

يفتتح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ لقاءاته ببطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى غداً الاثنين، عندما يستضيف فريق المقاولون العرب، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار الجولة الأولى من المسابقة.

فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ظل بدون أي منافسات رسمية، منذ إنهائه لبطولة منطقة القاهرة في أكتوبر الماضي، والتي تربع على صدارتها بعد فوزه في كل مبارياته الست بالمجموعة السابعة، وحصده ١٨ نقطة.

وخاض أهلي ٢٠٠٢ عدداً كبيراً من المباريات الودية خلال هذه الفترة، بهدف إبقاء اللاعبين في حالة تركيز دائمة، وعدم ابتعادهم عن حساسية المباريات، حيث أكد ياسر محمدين المدير الفني للفريق أن لاعبيه مستعدون بشكل جيد للغاية؛ للمنافسة على الفوز ببطولة القطاعات.

وتضم بطولة القطاعات ١٢ نادياً من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وهم الأهلي والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة والنجوم وحلوان القبلية والحديد والصلب والمجموعات العلمية ومصر الجديدة (ألماظة) والغابة ومركز شباب زينهم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي؛ ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.