رياضة | محاضرة فيديو لاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فيديو لاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه داخل معسكر إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة.
وتشهد المحاضرة الفنية استعراض لقطات مجمعة للفريق المنافس؛ لشرح نقاط اللقوة والضعف في صفوفه ومراجعة خطة المباراة وطريقة اللعب.
ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غد الاثنين في الجولة الــ 20 من منافسات الدوري الممتاز.
تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اكتفاء عدد من اللاعبين الأساسيين بالمشاركة في جزء من تدريبات الكرة أمس، يأتي في إطار البرامج الاستشفائية التي يخضع لها اللاعبون عقب المباريات؛ لتجنب تعرضهم للإجهاد العضلي، في ظل ضغط المباريات المتتالية في هذه المرحلة.
وكان عدد من اللاعبين قد اكتفوا بأداء جزء من تدريبات الكرة أمس في الوقت الذي اكتفى فيه مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية فقط على هامش المران، وهو ما فسًره طبيب الفريق في إطار تجهيز اللاعبين وفقًا للبرامج والأحمال الموضوعة لهم عقب المباريات.
قال محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، تبقى صعبة للغاية خاصة أنها تأتي أمام منافس قوي؛ يمتلك جهازًا فنيًا جيدًا ولاعبين مميزين.
وأضاف محمد يوسف: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق وظهور هذا بشكل واضح في أداء الفريق وتحديدًا في لقاء مصر المقاصة الأخير".
وأكد يوسف أنه يتمنى أن تبتعد الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة أنها انتهت دون خسارة أي لاعب، بعد ما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الاقل في كل مباراة.
وأوضح يوسف أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خاصة مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال الصفوف بنسبة كبيرة؛ الأمر الذي يسهل على الجهاز الفني بقيادة لاسارتي تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التي يتطلع الجهاز الفني إلى تحقيقها، وذلك في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 4 أيام.
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وأشار يوسف إلى أن قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائمًا على منصات التتويج.
الأهلي يبيع "جناحه" للمقاصة
بات ميدو جابر جناح النادي الأهلي على أعتاب الانضمام لصفوف مصر المقاصة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوصل مسئولو المقاصة إلى اتفاق شبه رسمي مع نظرائهم في الأهلي للتعاقد مع ميدو مقابل 8 ملايين جنيه.
ويعقد مسئولو النادي الفيومي جلسة مع ميدو جابر من أجل التوصل إلى اتفاق معه حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الموسم.
وخرج ميدو جابر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي وحيث رحب المدرب برحيله عن الفريق الأحمر بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحسين الشحات.
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