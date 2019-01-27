رياضة | محاضرة فيديو لاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فيديو لاعبي الأهلي استعدادا لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه داخل معسكر إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة.

وتشهد المحاضرة الفنية استعراض لقطات مجمعة للفريق المنافس؛ لشرح نقاط اللقوة والضعف في صفوفه ومراجعة خطة المباراة وطريقة اللعب.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غد الاثنين في الجولة الــ 20 من منافسات الدوري الممتاز.

تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اكتفاء عدد من اللاعبين الأساسيين بالمشاركة في جزء من تدريبات الكرة أمس، يأتي في إطار البرامج الاستشفائية التي يخضع لها اللاعبون عقب المباريات؛ لتجنب تعرضهم للإجهاد العضلي، في ظل ضغط المباريات المتتالية في هذه المرحلة.

وكان عدد من اللاعبين قد اكتفوا بأداء جزء من تدريبات الكرة أمس في الوقت الذي اكتفى فيه مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية فقط على هامش المران، وهو ما فسًره طبيب الفريق في إطار تجهيز اللاعبين وفقًا للبرامج والأحمال الموضوعة لهم عقب المباريات.