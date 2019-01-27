رياضة | عاجل.. ديوكوفتيش يكتسح نادال ويتوج ببطولة استراليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ديوكوفتيش يكتسح نادال ويتوج ببطولة استراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس. وحسم نوفاك ديوكوفيتش النهائي أمام رافاييل نادال بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-2 و6-3. ليتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي. وعاد نادال إلى الملاعب هذا الموسم بعد غياب عدة أشهر بسبب الإصابة وتطلع إلى إحراز اللقب الثامن عشر له ببطولات "الجراند سلام" الأربع الكبرى بينما توج نوفاك باللقب الخامس عشر.

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