رياضة | جاريث بيل وبنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل وبنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة اللاعب الويلزي الدولي جاريث بيل، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، وتواصل غياب الحارس كيلور نافاس بداعي الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لوكا زيدان، ألتيوب.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، إبراهيم دياز، إيسكو وسيبايوس.

الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

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