رياضة | جاريث بيل وبنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل وبنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة إسبانيول، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة عودة اللاعب الويلزي الدولي جاريث بيل، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، وتواصل غياب الحارس كيلور نافاس بداعي الإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، لوكا زيدان، ألتيوب.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، إبراهيم دياز، إيسكو وسيبايوس.
الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
ريال مدريد يخطط لضم نجم الدوري الإيطالي
دخل نادي ريال مدريد في صراع قوي على التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي.
ويرغب الملكي في ضم نجم وسط كالياري الإيطالي نيكولو باريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار موقع "ديفنسا سنترال" إلى أن إدارة ريال مدريد قد دخلت في صراع مع أندية مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، ونابولي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب صاحب الـ 21 عامًا، الصيف المقبل، وذلك بعدما تمكن «باريلا» من لفت أنظار كبرى الفرق الأوروبية، بفضل مستواه الرائع الموسم الجاري مع كالياري.
وشارك باريلا مع كالياري هذا الموسم في 23 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع آخر.
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