رياضة | الأهلي: الضغوط قدرنا.. وهذه "قوة" دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: الضغوط قدرنا.. وهذه "قوة" دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، تبقى صعبة للغاية خاصة أنها تأتي أمام منافس قوي؛ يمتلك جهازًا فنيًا جيدًا ولاعبين مميزين.

وأضاف محمد يوسف: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق وظهور هذا بشكل واضح في أداء الفريق وتحديدًا في لقاء مصر المقاصة الأخير".

وأكد يوسف أنه يتمنى أن تبتعد الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة أنها انتهت دون خسارة أي لاعب، بعد ما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الاقل في كل مباراة.

وأوضح يوسف أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خاصة مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال الصفوف بنسبة كبيرة؛ الأمر الذي يسهل على الجهاز الفني بقيادة لاسارتي تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التي يتطلع الجهاز الفني إلى تحقيقها، وذلك في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 4 أيام.

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وأشار يوسف إلى أن قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائمًا على منصات التتويج.

الأهلي يبيع "جناحه" للمقاصة

بات ميدو جابر جناح النادي الأهلي على أعتاب الانضمام لصفوف مصر المقاصة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوصل مسئولو المقاصة إلى اتفاق شبه رسمي مع نظرائهم في الأهلي للتعاقد مع ميدو مقابل 8 ملايين جنيه.

ويعقد مسئولو النادي الفيومي جلسة مع ميدو جابر من أجل التوصل إلى اتفاق معه حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الموسم.

وخرج ميدو جابر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي وحيث رحب المدرب برحيله عن الفريق الأحمر بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحسين الشحات.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.