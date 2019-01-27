رياضة | عاجل.. بيراميدز يحسم مصير "أفشة" نهائيا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يحسم مصير "أفشة" نهائيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي بيراميدز الموقف النهائي لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري. وأكد نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري أن محمد مجدي أفشة ليس للبيع. نرشح لكم.. بيراميدز يوجه رسالة لحسام حسن بعد الإقالة (صورة) وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"‏قفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي". الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 30 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- المصري البورسعيدي 22 نقطة 11- الجونة 22 نقطة 12- الداخلية 21 نقطة 13- النجوم 21 نقطة 14- إنبي 20 نقطة 15- الإسماعيلي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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