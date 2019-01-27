رياضة | الأهلي يستعيد خدمات أيمن أشرف قبل مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد خدمات أيمن أشرف قبل مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر لها غدا الاثنين في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الأخير في الرابعة عصرا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة ، حيث يسعى خلاله الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتجهيز كل اللاعبين لمواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الماضية ليقفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

الأهلي يستعيد خدمات أيمن أشرف استعدادا لوادي دجلة

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني، خدمات أيمن أشرف لاعب الفريق، خلال مباراة دجلة بالدوري العام.

وغاب أشرف عن مواجهة فريقه خلال مباراة مصر المقاصة الماضية، بسبب الإيقاف بعدما حصل على ثلاثة إنذارات، أبعدته عن اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بثلاثية دون رد ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر لها مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.