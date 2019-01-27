رياضة | الأهلي يحسم القائمة الإفريقية عقب مباراة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم القائمة الإفريقية عقب مباراة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الإثنين في الجولة الــ 20 من منافسات الدوري المصري.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية، حيث ينتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الجاري؛ لحسم هذا الملف.

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وكان الجهاز الفني قد قام بقيد رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قبل أن يقوم بقيد الثنائي حمدي فتحي وجونيور أجايي، قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ليتبقى مقعدان شاغران في القائمة الإفريقية يتم حسمهما عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الإثنين.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة