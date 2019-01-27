المصري محمد عبد الشافي يحقق رقماً مميزاً في الدوري السعودي

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أكد نادي بيراميدز المصري، برئاسة حسام البدري أن الفريق لن يُفرط في خدمات اللاعب محمد مجدي "قفشة"،إلى أي نادي حاليًا وأنه ليس للبيع.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "قفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي"، وجاء ذلك بعد سعى قطبي الكرة المصرية في الحصول على خدمات قفشة من بيراميدز لتدعيم صفوف فريقهم خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية.

وكان تركي آل الشيخ مالك الفريق ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أكد في وقت سابق أنه يرغب في تدعيم صفوف بيراميدز بلاعبين من الزمالك على رأسهم طارق حامد وعبد الله جمعة.

وبذلك أصبح نادي الزمالك هو الأقرب من الأتفاق مع إدارة بيراميدز على صفقة تبادلية قوية تحت عنوان "فيد واستفيد" فيحصل الأزرق على خدمات حامد وعبدالله جمعة فيما يحصل الأبيض على قفشة.

ويذكر أن اللاعب انتقل إلى صفوف بيراميدز من إنبي، وشارك خلال هذا الموسم في 18 مباراة، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 7 اخرين، وأصبح قفشة في وقت قصير من أهم نجوم الفريق وتمكن من تقديم أوراق إعتماده بشكل سريع.

وتعادل نادي بيراميدز أمام نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهم بثلاثية لمثلها، والتي على آثرها تم إقالة التوأم حسن من تدريب الفريق وتم تعين بدلًا منه رامون دياز.

وكشف المستشار ترك ال شيخ عن أفراد من الجهاز الفني الجديد بقيادة دياز:

إيمليانو دياز

نجل رامون دياز ومساعده الأول، كان لاعب أرجنتيني سابق ومدرب حالي عمره 34 عاما، عمل في العديد من الاندية الأرجنتينية أبرزها ريفر بليت بالأضافة لمنتخب البارجواي.

داريو دروي

مدرب أرجنتيني ويمتلك خبرة تتجاوز الـ10 سنين، عمل سابقا في العديد من الأندية الأوروبية كمدرب ومساعد ومحلل، كما حقق الدوري الفرنسي مع جارديم مدرب موناكو.

اوسمارا فيريرا

لاعب أرجنتيني سابق ومدرب حالي، عمل كمساعد مدرب تحت قيادة رامون دياز في أكثر من نادي، يملك خبرة كبيرة كلاعب خاض تجارب ناجحة في أوروبا.

خورخي بيدال

لاعب أرجنتيني سابق ومعد بدني حالي، يملك خبرة كبيرة في الاعداد البدني بالأضافة لعمله سابقا في عدد من الاندية الأرجنتينية بالأضافة لمنتخب الأوروجواي.

داميان باز

محلل تقني أرجنتيني، عمل في العديد من الأندية الأرجنتينة والسعودية بالأضافة لمنتخب بارجواي تحت القيادة الفنية لرامون دياز.