شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يبحث عن الفوز الثالث على التوالي أمام أسبانيول والان مع التفاصيل

السعوية نيوز 365- يستعد ريال مدريد لملاقاة اسبانيول مساء اليوم في المباراة المثيرة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الأسباني.

ونشر الموقع الرسمي للفريق الملكي تقرير عن المواجهة المثيرة التي تقام بتمام العاشرة إلا ربع مساء على ملعب (آر.سي.سي.اي).

وقال موقع مدريد الرسمي، " يبحث ريال مدريد عن مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الأيام الـ8 الأخيرة".

تابع، " هذه هي المباراة الثامنة من تسع مباريات سيخوضها ريال مدريد في شهر يناير الجاري، تقف الإحصاءات إلى جانب الملكي الذي فاز في 12 من المباريات الرسمية الـ13 الأخيرة التي خاضها ضد إسبانيول، إلى جانب ذلك، حافظ على مرماه نظيفاً في ست من المباريات الـسبع الأخيرة".

وأضاف، " يقع إسبانيول على أربع نقاط من مراكز الهبوط قبل بدء الجولة، عقب الحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في المباريات الست الأخيرة بالمسابقة فقد فاز في مباراة واحدة فقط من مباريات التسع الأخيرة في الليجا.

حيث يواجه الفريق الكتالوني هذه المباراة كنقطة تحوّل لبدء مرحلة جديدة من النتائج الإيجابية والتطلع إلى المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية.

على العكس من ذلك، فإن وضع الفريق مختلف تماماً في كأس الملك، فهو أحد الفرق الثمانية التي تواصل النضال على اللقب وقد تعادل 1-1 مع بيتيس في ذهاب ربع النهائي، وسيبحث عن التأهل لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على أرضية بينيتو بيامارين، يعد بورخا إجليسياس أحد أبرز لاعبي الفريق وقد سجل 12 هدفاً هذا الموسم.

يحتل ريال مدريد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد اسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.