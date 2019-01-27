شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من موراتا بعد انضمامه لأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى الأسباني ألفارو موراتا لاعب تشيلسي الإنجليزي سعادته الكبيرة بعد اقترابه من الانتقال لنادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال موراتا في تصريحات صحفية، " إنني سعيد للغاية، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أيام، ما زال ينقص إجتياز الفحص الطبي ولكنني سعيد جداً وأتحرق شوقاً لبدء التدريبات مع زملائي".

تابع، " من يعرفونني يعلمون تاريخي وماذا يعني بالنسبة لي إنتقالي لأتلتيكو مدريد الآن، الماضي أصبح من الماضي ولا يمكن تغييره لكنني فخور به أيضاً".

وعلق مهاجم الملكي السابق على فترته مع ريال مدريد، " من الطبيعي أن تدور بعض الأفكار في رؤوس الناس لكنني من ناحيتي أعلم ماذا ينبغي أن أفعل".

ويتواجد موراتا حاليا في مدريد من أجل أجراء الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع أتلتيكو مدريد على سبيل الأعارة لمددة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 43 مليون جنية أسترليني.