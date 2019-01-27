شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يكشف عن بعض أفراد الجهاز الفني لبيراميدز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن جزء من طاقم الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز.

وكان تركي أل الشيخ أعلن بالأمس تعاقد بيراميدز مع الأرجنتيني رامون دياز وجهاز فني مكون من 8 أفراد خلفا للمقال حسام حسن بعد تعادل الفريق أمام الزمالك 3 – 3 في مباراة مؤجلة من الجولة 9 بالدوري المصري.

ونشر تركي أل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، صور تتضمن تفاصيل عمل بعض أفراد الطاقم الفني وتاريخهم التدريبي السابق قبل التعاقد مع بيراميدز.

ومن المقرر أن يتولي الجهاز الفني الجديد القيادة الفنية بعد مباراة الداخلية بالدوري التي يديرها فنيا أحمد حسن المشرف على فريق بيراميدز.

إيمليانو دياز

نجل رامون دياز ومساعده الأول، كان لاعب أرجنتيني سابق ومدرب حالي عمره 34 عاما، عمل في العديد من الاندية الأرجنتينية أبرزها ريفر بليت بالأضافة لمنتخب البارجواي.

أبرز محطاته، اندبندينتي، رفر بليت، بارجواي، الهلال والاتحاد.

داريو دروي

مدرب أرجنتيني عمره 31 عاما، ويمتلك خبرة تتجاوز الـ10 سنين، عمل سابقا في العديد من الأندية الأوروبية كمدرب ومساعد ومحلل، كما حقق الدوري الفرنسي مع جارديم مدرب موناكو.

أبرز محطاته، فياريال، زيركا، موناكو، كارباتي

اوسمارا فيريرا

لاعب أرجنتيني سابق ومدرب حالي عمره 36 عاما، عمل كمساعد مدرب تحت قيادة رامون دياز في أكثر من نادي، يملك خبرة كبيرة كلاعب خاض تجارب ناجحة في أوروبا.

أبرز محطاته، اندبندينتي، رفر بليت، بارجواي، الهلال والاتحاد.

خورخي بيدال

لاعب أرجنتيني سابق ومعد بدني حالي، عمره 46 عاما، يملك خبرة كبيرة في الاعداد البدني بالأضافة لعمله سابقا في عدد من الاندية الأرجنتينية بالأضافة لمنتخب الأوروجواي.

أبرز محطاته، سان لورينزو، اندبينتي، ريفر بليت، بارجواي وجودي كروز.

داميان باز

محلل تقني أرجنتيني عمره 31 عاما، عمل في العديد من الأندية الأرجنتينة والسعودية بالأضافة لمنتخب بارجواي تحت القيادة الفنية لرامون دياز.

أبرز محطاته، اندبندينتي، رفر بليت، بارجواي، الهلال والاتحاد.