شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ريال مدريد استعدادا لمباراة أسبانيول بالليجا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة أسبانيول مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.
وشهدت القائمة عودة الثنائي جاريث بيل وداني كارفخال، مع استمرار غياب ماركو أسينسيو، كيلور نافاس، فاييخو وماريانو دياز للأصابة.
وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي.
كورتوا، لوكا، ألتوبي، كارفخال، راموس، فاران،مارسيلو، ناتشو، ريويلين، كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، دياز، ايسكو، سيبايوس، بينزيما، بيل، فاسكيز وجونيور.
يحتل ريال مدريد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد اسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.
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