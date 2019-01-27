انت الان تتابع رئيس سموحة: لاعب الأهلي الأفضل في مصر بلا منازع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

يرى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو أفضل لاعبي الدوري الممتاز متفوقًا على الجميع، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، في جميع المباريات التي يخوضها، بعد عودته للفريق الأحمر من الفريق السكندري، الذي قضى فيه موسمًا على سبيل الإعارة، وجاء ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «ناصر ماهر أفضل لاعب كرة في مصر بلا منازع».

وتألق ناصر ماهر مع الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء إعارته لفريق سموحة، ولفت الأنظار مع المارد الأحمر وبات مرشحًا للانضمام لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة. كان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة في الدوري، يوم الخميس الماضي، بثلاثية نظيفة، وشهدت تسجيل حسين الشحات الهدف الأول له بالقميص الأحمر،