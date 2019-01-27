برشلونة لا يمانع رحيل نجمه إلى آرسنال

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٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
لا يمانع نادي برشلونة الإسباني، في رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الكتالوني، على سبيل الإعارة إلى آرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية التي أشارت إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل، مؤكدة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.
وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر في بيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي. وتعتقد إدارة البلوجرانا أن وضع مالكوم في الفريق لن يتحسن، لا سيما في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، كما أن النادي لا يريد بيعه بأقل من 41 مليون
وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر في بيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.
وتعتقد إدارة البلوجرانا أن وضع مالكوم في الفريق لن يتحسن، لا سيما في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، كما أن النادي لا يريد بيعه بأقل من 41 مليون يورو.
وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد كشفت أن الدولي البرازيلي الشاب مالكوم دي أوليفيرا الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، تأثر بشكل غير طبيعي بهزيمة ناديه برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا من النادي الأندلسي إشبيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تأثر أكثر بالفرصة التي أهدرها بغرابة شديدة أمام مرمى نادي إشبيلية الفارغ، حيث يعلم أن هذه الفرصة الضائعة ستجعل إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكاتالوني، يعطيه دقائق أقل خلال المباريات القادمة.
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