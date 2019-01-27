الامارات | لاعب استرالي يتمنى فوز الإمارات بلقب كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب استرالي يتمنى فوز الإمارات بلقب كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأسترالي مارك ميليجان دعمه لمنتخب الإمارات في سعيه للحصول على لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم خسارة المنتخب الأسترالي على يد الإمارات الدولة المضيفة لكأس آسيا لكن ميليجان لم يخف دعمه للفريق الأبيض الذي يتطلع بقوة للمنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد اللاعب الأسترالي بالإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي.

وقال ميليجان الذي لعب مع فريق بني ياس الإماراتي في الفترة من 2015 إلى 2017: "أتمنى كل التوفيق لمنتخب الإمارات بعد الفوز علينا في دور الثمانية".

وأضاف "لدي نقطة ضعف كبيرة لهذا البلد، إنني أعرف بعض اللاعبين الإماراتيين. أتمنى أن يمضوا قدماً ويعملوا بشكل جيد خلال مباراتهم القادمة".

ويعتقد ميليجان أن المنتخب الإماراتي الذي يواجه نظيره القطر في الدور قبل النهائي بعد غد الثلاثاء، بإمكانه الوصول إلى أبعد مدى في البطولة القارية بدعم الجماهير.

وقال ميليجان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم : "كنّا نعلم أنهم سيكونون أقوياء، خاصة على أرضهم لأنهم يتمتعون بالكثير من الدعم الجماهيري. لديهم بعض اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي، وكانوا منضبطين في الطريقة التي لعبوا بها أمامنا. من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لن نمضي قدماً، ولكنني أتمنى لهم الخير".

وختم: "إنهم بحاجة إلى مواصلة جذب الجماهير الكبيرة لدعمهم لأنهم فريق مختلف عندما يكون لديهم جمهور كبير خلفهم. أعتقد أنهم بحاجة إلى البقاء منضبطين، وأتمنى لهم حظاً سعيدا"ً.