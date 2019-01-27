شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن موقفه النهائي بشأن رحيل «قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي بيراميدز أن صانع ألعاب الفريق، محمد مجدي «قفشة»، مستمر ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وكتب النادي عبر حسابه بموقع «تويتر: «قفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي». وتناولت أخبار عديدة رغبة ناديي القمة الأهلي والزمالك في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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