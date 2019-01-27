شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بيراميدز يعلن أسماء الجهاز المعاون للمدير الفني رامون دياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي بيراميدز عبر حسابه بموقع «تويتر»، أعضاء الجهاز الفني الذي يقوده فنيا رامون دياز، الذي تولى مسؤولية الفريق مؤخرًا خلفًا لحسام حسن. ويضم الجهاز الفني كل من، إيميليانو دياز، ابن رامون دياز ومساعده الأول، داريو درودي، مدرب، وأوسمار فيريرا، مساعد مدرب، داميان باز، محلل تقني، خورخي بيدال، معد بدني.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بيراميدز يعلن أسماء الجهاز المعاون للمدير الفني رامون دياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.