رئيس المصري: 180 مليون جنيه سعر إسلام عيسى.. «سيكون مثل محمد صلاح» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي مبلغ 10 مليون دولار (حوالي 180 مليون جنيه مصري) للتخلي عن خدمات لاعبه إسلام عيسى. وقال سمير حلبية، رئيس النادي، في مداخلة ببرنامج «ساعة مع شوبير» الإذاعي: «اللي معاه 10 ملايين دولار ياخده مفيش عندنا أي مشكلة، وهو يستاهل أكثر من كده، هو موهبة كبيرة وهايكون زي محمد صلاح».

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