شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يصف لاعب الأهلي بـ«الأفضل في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وصف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صانع ألعاب الأهلي ناصر ماهر، باللاعب الأفضل في مصر. ولعب ناصر ماهر لفريق سموحة على سبيل الإعارة قبل العودة إلى صفوف فريقه الأهلي مجددًا. وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ناصر ماهر أفضل لاعب كرة في مصربلا منازع».

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