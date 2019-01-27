شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من قرار الإقالة.. بيراميدز يوجه رسالة للتوأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع «تويتر»، تغريدة تضمنت توجيه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، خلال الفترة التي قادا خلالها الفريق.

وكتب النادي: «يتوجه نادي بيراميدز بالشكر للتوأم والجهاز الفني على ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم متمنين لهم المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة».

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أقال حسام حسن، المدير الفني، وجهاز المعاون، بعد ساعات قليلة من نهاية مباراته أمام الزمالك بالتعادل «3-3».

وأعلن «آل الشيخ»، الجمعة، التعاقد مع رامون دياز لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.