شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا 21: سيميوني يحافظ على عقدته للجار الصغير.. والغواصات تغرق في ديربي فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلقت أمس السبت، مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني «لاليجا»، حيث شهد لعب 4 مباريات ضمن الجولة.

البداية كانت من معقل أشبيلية، رامون سانشيز بيزخوان، عندما حل ليفانتي ضيفًا على صاحب الأرض في مباراة شهدت فوزًا ساحقًا للفريق الأندلسي بنتيجة 5-0.

وواصل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر تألقه، فسجل هدف من ضمن أهداف فريقه في المباراة، ليساهم اللاعب التونسي الأصل في تسجيل 9 أهداف خلال اخر 11 مباراة مع أشبيلية في مختلف البطولات (سجل 7 وصنع 2).

واكتسح أشبيلية ليفانتي للمرة الثانية هذا الموسم، بعد ان كان هزمه في مرحلة الذهاب بمعقله بنتيجة 6-2، ليعادل أشبيلية ثاني أعلى رقم تهديفي له ضد خصم واحد في لاليجا خلال موسم بتسجيله 11 هدف ضد ليفانتي في لاليجا هذا الموسم (رقمه القياسي التهديفي ضد فريق واحد في موسم كان في موسم 1949/1950 سجل اجمالي 13 هدف ضد خيمانستيكا.)

وحافظ مدرب أشبيلية بابلو ماشين على سجله الخالي من الهزيمة ضد ليفانتي في لاليجا، حيث قاد المدرب فرقه ضد ليفانتي في 4 مباريات (2 مع جيرونا و2 مع إشبيلية)، فاز في 3 وتعادل في 1.

وفي ملعب واندا ميتروبوليتانو، حافظ أتلتيكو مدريد على عقدته طويلة الأمد ضد جاره المدريد الصغير، خيتافي، وتفوق أصحاب الأرض في المباراة بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بتسجيله هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليصبح جريزمان ثاني لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في لاليجا خلال أخر 7 مواسم بعد ليونيل ميسي.

وساهم جريزمان تهديفيًا في آالدورخر 7 جولات محققًا افضل سلسلة له في لاليجا هذا الموسم.

أتلتيكو مدريد من خلال هذا الفوز حافظ على سلسلة اللاهزيمة في لاليجا والتي وصلت إلى 18 جولة متتالية دون هزيمة (الاطول حاليًا لفريق هذا الموسم)، وحافظ المدرب دييجو سيميوني على عقدته الشخصية لخيتافي، فلم يتمكن النادي المدريدي الصغير من التسجيل ضد أتلتيكو مدريد في 13 مواجهة في الدوري، كان خلالها سيميوني مدربًا لأتلتيكو.

وفي ملعب بوتاركي، حافظ ليجانيس على سجله القوي في ملعبه، وتفادى الهزيمة بمعقله للمباراة الثامنة على التوالي بلاليجا، بعد ان كان متأخرًا بهدفين دون مقابل امام ضيفه، إيبار، لكن المهاجم المغربي يوسف النصيري لعب دور البطولة وأنقذ الفريق من هزيمة محققة بتسجيله هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وسجل المغربي الدولي في المباراة نفس عدد أهدافه في لاليجا خلال ال17 مباراة السابقة (2)، ليتألق اللاعب ويحافظ على سجل فريقه القوي بملعبه.

وجاء ختام مباريات الأمس من ملعب ميستايا، معقل خفافيش فالنسيا، عندما استضاف صاحب الأرض جاره فريق فياريال في ديربي فالنسيا.

ونجح أصحاب الأرض في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة، ليتمكنوا من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في لاليجا، والثالث في أخر 5 جولات، وهو نفس عدد انتصارات الفريق في أول 16 جولة من الموسم (3).

فالنسيا اقترب من الصراع على المراكز الأوروبية في جدول الترتيب عندما ارتفع رصيد الفريق إلى 29 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين فقط عن خيتافي صاحب المركز السادس، في حين جاء سقوط فياريال المخيب ليتلقى معه الفريق هزيمته التاسعة هذا الموسم، ويتجمد رصيد الفريق عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن النجاة من الهبوط.