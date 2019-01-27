شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي غير مسبوق لدورتموند.. ومونشنجلادباخ يحافظ على بدايته المثالية في معقله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

7 مباريات لُعبت حتى الآن ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني «بوندزليجا»، وهي الجولة التي تُلعب مبارياتها على مدار أيام الجمعة، السبت والأحد.

بوروسيا دورتموند حافظ على انطلاقته القوية هذا الموسم، وحقق فوزه الثالث على التوالي والـ15 هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه، هانوفر، بنتيجة 5-1 في مباراة شهدت معها تحقيق أصحاب الأرض رقم قياسي غير مسبوق لهم في تاريخ مشاركاتهم بالبوندزليجا، بعد أن وصلوا لنقطتهم رقم 48 بعد أول 19 جولة من الموسم في سجل لم يسبق للفريق تحقيقه بعد مرور 19 جولة من أي موسم مضى في تاريخ المسابقة.

وتناوب 5 لاعبين مختلفين على تسجيل الأهداف لمتصدر الترتيب في هذه المباراة التي شهدت تألق كبير من الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

وواصل الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو تألقه، فصنع اللاعب هدف في المباراة ليرفع مساهماته التهديفية مع دورتموند هذا الموسم إلى 15 هدف في البوندزليجا (سجل 6 اهداف وصنع 9 أهداف، أفضل صانع أهداف في المسابقة حاليًا).

وحافظ بوروسيا مونشنجلادباخ على سجله الاستثنائي في ملعبه هذا الموسم، عندما حقق فوزه الـ9 على التوالي بمعقله، والفوز رقم 12 في الدوري هذا الموسم، والذي تحقق على حساب فريق أوجسبورج وبنتيجة 2-0.

ويمتلك بوروسيا مونشنجلادباخ سجل مميز في ملعبه، حيث فاز الفريق بجميع مبارياته التي لعبها في الدوري هذا الموسم في ملعب بوروسيا بارك، ليكون ثاني فريق يحافظ على سجل انتصاراته بملعبه بنسبة 100% في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى هذا الموسم، مناصفة مع باريس سان جيرمان (10 من 10).

وفي ملعب فيسير شتاديون، تعادل فيردر بريمن، صاحب الأرض، بنتيجة 2-2 ضد إينتراخت فرانكفورت، الرابع في جدول الترتيب.

وواصل بريمن الحفاظ على سجله التهديفي المميز هذا الموسم، حيث أن بريمن هو النادي الوحيد هذا الموسم الذي سجل في جميع الجولات في البوندزليجا هذا الموسم (19)، في حين واصل الخط الهجومي لفرانكفورت تألقه هذا الموسم، فسجل الكرواتي أنتي ريبيتش هدفه السابع في الدوري ليعادل إجمالي ما سجله في موسم 17/18 بأكمله، في حين سجل الفرنسي سيبستيان هالير الهدف الثاني لفريقه مسجلًا هدفه رقم 11 في الدوري هذا الموسم، والذي جاء من ركلة جزاء، حافظ من خلالها على سجله المثالي في تنفيذ ركلات الجزاء (5 من 5 مع فرانكفورت في البوندزليجا).

ونجح هوفنهايم في كسر سلسلته السلبية والتي وصلت لـ5 جولات متتالية دون فوز، وهزم مضيفه فرايبورج بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت تألق المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش، الذي سجل هدفين في المباراة ليرفع من رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 8.

وسجل كراماريتش بالتخصص هدفيه الخامس والسادس في مباراته السادسة ضد فرايبورج، ليتصدر الكرواتي صدار ترتيب هدافي فريقه.

وفي العاصمة برلين، لم ينجح صاحب الأرض، هيرتا برلين، في تجاوز عقبة ضيفه، شالكه، وسقط في فخ التعادل بنتيجة 2-2، ليفشل هيرتا في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة الثانية على التوالي، ويكتفي بفوز وحيد في معقله من أخر 5 مباريات، بعد ان كان حقق الفوز في 3 من أول 4 مباريات على ملعبه بالدوري.

وفي فولكس فاجن أرينا، تمكن باير ليفركوزن من تحقيق فوزه الأول مع المدرب الهولندي بيتر بوش، وذلك عندما سحق مضيفه فولفسبورج بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة تسجيل الجناح الألماني الشاب جوليان براندت هدف في مشاركته رقم 150 في البوندزليجا، وهي المشاركة التي جعلته رابع أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من المشاركات (بعمر ال22 عام و269 يوم).

ونجح ماينز في الحفاظ على سلسلته القوية عندما وصل للمباراة الرابعة على التوالي دون هزيمة، مع تمكنه في تحقيق الفوز على ضيفه، متذيل الترتيب، نورنبيرج، بنتيجة 2-1. ليحقق الفريق افضل سلسلة من اللاهزيمة في الدوري هذا الموسم، في حين يتلقى نورنبيرج هزيمته الثانية عشر هذا الموسم، والسادسة على التوالي في اسوأ سلسلة له في الدوري هذا الموسم.