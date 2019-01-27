شكرا لقرائتكم بيراميدز للتوأم: شكرا وبالتوفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نادي بيراميدزتوجيه الشكر للتوأم حسام وابراهيم حسن، بعد اقالة الثنائي من تدريب الفريق، بعد التعادل 3/3 مع الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الدوري العام.

وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر حسابها على موقع فيس بوك:

"يتوجه نادي بيراميدز بالشكر للتوأم والجهاز الفني علي ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم متمنين لهم المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة."

وتعاقد مسئولو بيراميدز مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي الإدارة الفنية للفريق في المباريات المقبلة، ويقود أحمد حسن فريق بيراميدز في مباراته أمام الداخلية بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري حتى اتمام التعاقد مع الأرجنتيني.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة ويفصله ثلاث نقاط فقط ع الزمالك المتصدر .