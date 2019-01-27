شكرا لقرائتكم بيراميدز يغلق الباب فى وجه الأهلى والزمالك: قفشة ليس للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق نادى بيراميدز الباب أمام قطبى الكرة المصرية الأهلى و الزمالك للحصول على خدمات محمد مجدى قفشه لاعب الفريق بالتأكيد على عدم بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوى الجارى . وتمسك نادي بيراميدز ببقاء لاعبه محمد مجدي قفشة المنضم إلي صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي قادما من إنبي، رافضا بيعه أو غعارته في الانتقالات الشتوية الجارية. أكد مسئولو نادى بيراميدز رفضهم التفريط فى خدمات محمد مجدى افشة خلال الانتقالات الشتوية مؤكدين تمسكهم باستمرار اللاعب فى صفوف الفريق . ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز ما يفيدد ذلك مؤكدين " "قفشة" ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي" . كانت هناك تقارير قد ربطت ابرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بانتقال مجدي افشة للابيض مقابل محمود عبد العزيز وبعض اللاعبين وهو ما تحدث فيه مسئولى بيراميدز والزمالك فى نفس الوقت ويبقي الاتفاق على اللاعبين الذين سوف يكونوا ضمن الصفقة التبادلية .

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