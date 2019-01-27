شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف جونيو أجايى "السهل الممتنع" مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت جماهير الأهلي على الأداء الممتع واللمسات السحرية للنيجيرى جونيور أجايى، والذى أعاد التوازن لمركز صانع الألعاب بالفريق الأحمر عقب عودته من الإصابة.

وتداولت الجماهير مقطع فيديو لأجايى على "فيس بوك" يظهر أهدافه مع الأحمر بطريقة "السهل الممتنع"، خاصة بعدما عاد للظهور مع الأهلي وشارك فى مباراة الأخير أمام مصر المقاصة على استاد الجيش ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3/ 0، وذلك بعد غياب دام 297 يوماً.

النيجيرى لم يكن مُقيداً ضمن قائمة الأهلى فى الدور الأول للإصابة لكنه ظهر بشكل جيد فى لقاء المقاصة وسجل هدفاً من الأهداف الثلاثة التى سجلها الأحمر فى مرمى الفريق الفيومى.

غاب أجايى منذ شهر يوليو الماضى بعدما تعرض لإصابة بخلع فى صابونة الركبة أمام تاونشيب بدورى أبطال أفريقيا.

وكان آخر هدف أحرزه النيجيرى أجايى مع الأهلي فى مرمى طنطا فى اللقاء الذى أقيم 2 إبريل 2018 وفاز الأحمر وقتها 2 /1 عقب تتويج المارد الأحمر رسمياً ببطولة الدورى الممتاز، بينما أحرز مروان محسن الهدف الثانى للقلعة الحمراء.