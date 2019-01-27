شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن سياسة التدوير وابتعاد شر الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن مواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، تبقى صعبة للغاية، خاصة أنها تأتى أمام منافس قوى يمتلك جهازاً فنياً جيداً ولاعبين مميزين، ولكن الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلى.

وأضاف يوسف، "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وظهور هذا بشكل واضح فى أداء الفريق، وتحديدًا فى لقاء مصر المقاصة الأخير".

وتمنّى يوسف أن تبتعد "شر" الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة أنها انتهت دون خسارة أى لاعب، بعد ما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الأقل فى كل مباراة.

وأوضح مدرب الأهلى أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خاصة مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال الصفوف بنسبة كبيرة؛ الأمر الذي يسهل على الجهاز الفني بقيادة لاسارتى تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التى يتطلع الجهاز الفنى لتحقيقها، فى ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 4 أيام.

وأكد يوسف أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، وأن الأمور ستتحسن أيضًا بشكل أفضل كثيرًا خلال الفترة المقبلة مع استعادة بعض اللاعبين المصابين واكتمال القوة الضاربة للفريق.

وأشار يوسف إلى أن «قدر الأهلي» دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالى عدد المباريات التى يخوضها، ولكن فى النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التى يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائمًا على منصات التتويج.