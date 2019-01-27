شكرا لقرائتكم خبر عن مارشال : لا استحق الطرد واحلم بلقب هداف الدوري مع الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحلم بالحصول على لقب هداف الدورى والمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق بطولة .. هكذا بدأ النيجيرى “أودا مارشال” مهاجم الإسماعيلى الجديد.

وانضم الهداف النيجيرى صاحب الــ6 أهداف لصفوف الفريق الأصفر ،قادما من نادى انبى سعيا لتعزيز الخط الهجومى للفريق.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للاسماعيلي :”سعيد للغاية بالإنضمام للدراويش وأسعى من مباراة لأخرى لتثبيت أقدامى بالتشكيل الأساسى فى ظل المنافسة القوية بين عدد كبير من اللاعبين فى الخط الأمامى”.

وواصل :”الإسماعيلى يختلف عن الأندية الأخرى نظرا لحجم الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها بجانب عشق المدينة بأكلمها لهذا الفريق”.

وأتبع الهداف النيجيرى :”لا أستحق الطرد فى المباراة الماضية ،لكن كرة القدم أحيانا تكون قاسية ،كنت أتمنى أن أكون متواجدا فى اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى”.

وأتم حديثه موجها رسالة لجماهير الإسماعيلى قائلا :”أنتم الداعم الأساسى لنا على تحقيق الانتصارات وننتظر منكم مزيد من الدعم والمؤازرة من أجل الوصول للأهداف المنتظرة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى”.