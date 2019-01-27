مارشال : لا استحق الطرد واحلم بلقب هداف الدوري مع الاسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وانضم الهداف النيجيرى صاحب الــ6 أهداف لصفوف الفريق الأصفر ،قادما من نادى انبى سعيا لتعزيز الخط الهجومى للفريق.
وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للاسماعيلي :”سعيد للغاية بالإنضمام للدراويش وأسعى من مباراة لأخرى لتثبيت أقدامى بالتشكيل الأساسى فى ظل المنافسة القوية بين عدد كبير من اللاعبين فى الخط الأمامى”.
وواصل :”الإسماعيلى يختلف عن الأندية الأخرى نظرا لحجم الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها بجانب عشق المدينة بأكلمها لهذا الفريق”.
وأتبع الهداف النيجيرى :”لا أستحق الطرد فى المباراة الماضية ،لكن كرة القدم أحيانا تكون قاسية ،كنت أتمنى أن أكون متواجدا فى اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى”.
وأتم حديثه موجها رسالة لجماهير الإسماعيلى قائلا :”أنتم الداعم الأساسى لنا على تحقيق الانتصارات وننتظر منكم مزيد من الدعم والمؤازرة من أجل الوصول للأهداف المنتظرة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى”.
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