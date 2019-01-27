شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. غزل المحلة يضم محمد زيكا لاعب الداخلية واستيفن لاعب اكرا الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة غزل المحلة، برئاسة المهندس إبراهيم صادق، إجراءات التعاقد مع محمد زيكا مهاجم الداخلية فى صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف.

وحضر اللاعب لنادى غزل المحلة فى الواحدة من صباح اليوم وعقد جلسة مع مجلس ادارة النادى بحضور المهندس حسام عزو نائب رئيس النادي والمشرف العام علي الكرة والدكتور مجدي الألفي المتحدث الرسمي باسم النادي وطه السيد المدير الرياضي لغزل المحلة والمهندس وليد خليل الراعي الرسمي لنادي غزل المحلة انتهت بتوقيع اللاعب علي عقود الانتقال لنادي غزل المحلة لمدة موسم ونصف.

كما أنهي مجلس الادارة إجراءات التعاقد مع ستيفن توليه ناشئ اكرا الغاني لمدة ثلاثة مواسم ونصف ، بعد الجلسة التي عقدها المجلس مع اللاعب بحضور محمد رزق وكيل اللاعب والتي انتهت بتوقيع اللاعب علي عقود الانضمام لغزل المحلة لمدة ثلاث مواسم ونصف.

لاعب الداخلية

إستيفن

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. غزل المحلة يضم محمد زيكا لاعب الداخلية واستيفن لاعب اكرا الغانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.