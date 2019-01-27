شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى بيراميدز التعاقد مع رامون دياز لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لحسام حسن، بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدورى بثلاثية لكل فريق.

وكشف تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، أن الجهاز الفنى للفريق يتكون من 8 أعضاء، نرصد أهم المعلومات عن أفراد الجهاز الفنى الجديد لفريق بيراميدز.



دياز

رامون دياز

لاعب أرجنتينى سابق، وتولى تدريب عدد من الأندية الأرجنتينية ومنتخب البارجواى، والهلال السعودى، أبرز فتراته التدريبية مع ريفر بليت الأرجنتينى، ونادى الاتحاد السعودى، وسان لورينزو الأرجنتينى، وحقق العديد من الإنجازات منها الحصول على أفضل مدرب فى الأرجنتين 2014، والتتويج بالدورى السعودى 2017 وكأس الدورى الأرجنتينى وكأس الملك السعودى.



ايميليانو دياز

إيميليانو دياز

هو ابن رامون دياز ويعمل مساعدا له، عمل فى عدد من الأندية مع والده مثل الاتحاد السعودى والهلال ومنتخب البارجواى ونادى ريفر بليت.



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داريو درودى

تولى تدريب منتخب الأرجنتين وهو فى الحادية والثلاثين من عمره، وعمل كمدرب مساعد و محلل، وحصل على الدورى الفرنسى وقت كان مساعدا لجارديم، وعمل فى عدة أندية منها كارباتى وزيركا الأوكرانى، وموناكو الفرنسى فياريال الإسبانى.



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داميان باز

يعمل محللا تقنيا، وتولى المهمة فى عدد من أندية الأرجنتين، والسعودية، ومنتخب باراجواى أيضا، وعمل مع دياز فى أكثر من مهمة، ومن الأندية التى عمل بها الهلال والاتحاد السعودى، وريفربلت.





خورخى بيدال

معد بدنى عمل فى الكثير من الأندية الأرجنتينية ، ومنتخب باراجواى، وضمن الفريق المساعد لرامون دياز.





اوسمار فيريرا

لاعب أرجنتينى سابق ومدرب حالى، يعمل ضمن الجهاز المعاون لدياز، وعمل فى عدة أندية، منها الهلال والاتحاد السعودى ومنتخب باراجواى، وريفر بليت الأرجنتينى.



