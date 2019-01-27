شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر نجم كرة اليد يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ35، وهو من مواليد 27 يناير عام 1984.

ويتواجد أحمد الأحمر حالياً مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد المتواجدة فى كأس العالم بالدنمارك، حيث حصل الفراعنة على المركز الثامن بعد الخسارة من إسبانيا فى مباراة تحديد صاحب المركزين الـ 7 ، 8 .

وشهدت هذه البطولة تخطى أحمد الأحمر نجم منتحب مصر لكرة اليد رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق ومدرب المنتخب الحالى، بالوصول إلى الهدف رقم 222 فى لقاء مصر وقطر بكأس العالم بالدنمارك.

وكان الأحمر على بعد 6 أهداف من الوصول إلى الهداف التاريخى حسين زكى قبل البطولة، إلا أنه أحرز 5 أهداف فى لقاء السويد ثم 6 أهداف فى لقاء قطر، وهدفا آخر فى لقاء الأرجنتين ليتخطى حسين زكى الذى توقف رصيده عند 221 هدفا.