شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوجه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى بيراميدز على توجيه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب إقالة الثنائى من تدريب الفريق، بعد التعادل 3/3 مع الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الدورى العام.

وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر حسابها على موقع فيس بوك: "يتوجه نادي بيراميدز بالشكر للتوأم والجهاز الفني على ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم متمنين لهم المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة".

وتعاقد مسئولو بيراميدز مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي الإدارة الفنية للفريق في المباريات المقبلة، ويقود أحمد حسن فريق بيراميدز في مباراته أمام الداخلية بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري حتى اتمام التعاقد مع الأرجنتيني.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة ويفصله ثلاث نقاط فقط ع الزمالك المتصدر.



