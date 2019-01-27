تعليقًا على قرار استبعاد الإسماعيلي.. اتحاد الكرة: هناك لوائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد مجاهد المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على أزمة استبعاد نادي الإسماعيلي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الدراويش ضد الأفريقي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أبطال أفريقيا.

وقال مجاهد خلال تصريحات إذاعية لراديو 9090: "هناك لوائح وقوانين يتم تطبيقها على جميع الفرق، جماهير الإسماعيلي خرجت على النص واللقطة تمت إذاعتها في التلفزيون".

وأضاف: "لو كنت في الملعب كنت منعت الجماهير من حمل الطوب وإلقائها على حكم الرابة، لا ألوم على مجلس الإدارة ولا اللاعبين، ولكن هناك لوائح يتم تنفيذها".

وأتم مجاهد تصريحاته قائلًا: "هناك طرق من جانب الإسماعيلي عليه اتخاذها وفقًا لمتسشاريه ذوي الخبرة من أجل تخفيف العقوبة، لافتًا إلى أن الجبلاية ليس لديها مانع في الجلوس مع مجلس إدارة الإسماعيلي وشرح الخطوات التي يجب اتباعها".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استبعاد الإسماعيلي بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2018/2019، بسبب أحداث مباراة الأفريقي التونسي.