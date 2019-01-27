تاسع الراحلين عن الأهلي.. رتوش أخيرة تفصل ميدو جابر عن المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي اقتراب ميدو جابر لاعب الفريق من العودة إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- إن المقاصة وافق على التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي مقابل ستة ملايين جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الإعلان الرسمي عن بيع اللاعب سيتم في الساعات المقبلة بعد التوقيع على العقود.

صاحب الـ25 عامًا انضم إلى الأهلي في أغسطس 2016 لمدة خمس مواسم، قادمًا من المقاصة مقابل 9 ملايين جنيه وإعارة أحمد الشيخ ومصطفى الفرماوي لمدة عام.

ولم يخض اللاعب سوى ست مباريات فقط خلال الموسم الجاري (2018-19) رغم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك في دوري الأبطال 2019.

يُذكر أن جابر سيكون تاسع الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد انضمام الثلاثي الشاب محمود الجزار وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان إلى الجونة، وعمار حمدي وصبري رحيل إلى الاتحاد السكندري، وعمرو بركات إلى سموحة، ومؤمن زكريا إلى أحد السعودي، واقتراب المالي ساليف كوليبالي من الفتح السعودي.