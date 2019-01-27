اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان من المقرر لها أن تبدأ في الرابع عشر من يونيو المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال مجاهد: "قرار انطلاق بطولة أمم أفريقيا في الرابع عشر من يونيو لم يكن نهائيًا، القرار الرسمي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "لا يمكننا القول بأنه تم تأجيل موعد انطلاق البطولة لأن القرار لم يكن رسميًا، الأمر كان مجرد اقتراحات فقط لانطلاق البطولة أحد أيام 14-15 يونيو المقبل".

وتابع: "لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ستنعقد برئاسة أحمد أحمد والنواب واثنين من الأعضاء من بينهما هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعلى أساسه سيتم تحديد الموعد النهائي المتوقع له في الحادي والعشرين من يونيو المقبل".

وعن رأيه في تأخر موعد انطلاق البطولة، وهل ما إذا كان مناسبًا أم لا قال مجاهد: "أعتقد أن الموعد (21 يونيو) سيكون مناسبًا لأطراف عدة من بينها انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ونهاية شهر رمضان وفترة إجازة العيد، والأهم أن يحصل اللاعبون على فترة كافية للاستعداد لخوض المنافسة".

وحرص مجاهد على توضيح أمرين، الأول أن شهر رمضان لم يكن سببًا في تأخير موعد انطلاق البطولة، والأمر الثاني أن لوائح الكاف تلزم البلد المنظم بإقامة البطولة خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو وهذا ما تم وضعه في الاعتبار".