بيراميدز يوجه الشكر لحسام حسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه نادي بيراميدز الشكر إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق، بعد رحيله عقب ساعات من تعادله مع الزمالك بنتيجة (3-3) يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري الممتاز.
وكتب النادي- عبر حسابه على تويتر الأحد: "يتوجه نادي بيراميدز بالشكر للتوأم والجهاز الفني علي ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم متمنين لهم المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة".
وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن رحل عن المصري البورسعيدي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يعلن نادي بيراميدز تعيينه مدربًا للفريق خلفًا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي.
يُذكر أن حسام حسن خاض مع بيراميدز 11 مباراة، حقق خلالهم ست انتصارات وخمس تعادلات، قبل إعلان بيراميدز السبت تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا للفريق خلفًا للعميد.
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