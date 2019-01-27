رئيس النجوم لمصراوي: بيراميدز حرك "المياه الراكدة" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي: أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن تجربة بيراميدز، قامت بتحريك "المياه الراكدة" بالدوري الممتاز الموسم الحالي. وقال الطويلة في تصريحات لـ"الخليج 365" "تجربة نادي بيراميدز في الدوري ممتازة، الجميع شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز، تشبه المباريات الأوروبية". وتابع " بيراميدز وضع الحصان أمام العربة وحرك المياه الراكدة في الدوري، بمعني أن التجربة ستجبر جميع الأندية رفع مستوياتها وتتعاقد مع أفضل اللاعبين وليس العكس وفي النهاية البقاء سيكون للأقوي". وأضاف "نادي النجوم سيعلن خلال ساعات في مؤتمر صحفي عن خوض تجربة مع نادي عالمي كبير جداً، ومن خلالها سيتم اكتشاف نجوم مثل محمد صلاح والشناوي". واختتم "قرار اتحاد الكرة بشأن إبراهيم حسن لاعب الزمالك لم يعجبني، نحن نستحق الحصول علي ما يقرب من 31 مليون جنيه، ننتظر قرار الإسئناف وإذا لم نحصل علي المبلغ فسوف نلجأ للمحكمة الرياضية الدولي".

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