رسميًا | وست هام يهزم أموال الصين

وقعت حادثتان متناقضتان لنادي وست هام يونايتد هذا الأسبوع، الأولى شهدت فوزه على أموال أغنياء الدوري الصيني، والثانية شهدت خسارته من أحد أصغر فرق لندن “ويمبلدون” في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد مدرب مجهول.

وست هام أعلن رسميًا هذا الأسبوع تمديد عقد لاعبه الدولي النمساوي “ماركو آرناتوفيتش” وتحسين راتبه الأسبوعي، ليوجه بذلك ضربة قوية لفريقي “جوانزهو إيفرجراند وشنجهاي سيبج”، اللذان تنافسا بقوة على ضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظير 50 مليون يورو.

وامتنع آرناتوفيتش عن التدرب مع زملائه في وست هام، كنوع من الاعتراض على تعطيل إدارة النادي لرحيله إلى الدوري الصيني.

لكن اللاعب قرر في نهاية المطاف تمديد عقده وتأكيد إلتزامه بنسبة 100٪ مع الفريق، بعدما اقتنع بالبنود الشخصية الجديدة التي قدمتها إدارة الهامرز.

وقال الموقع الرسمي لوست هام “النمساوي أكد إلتزامه من خلال تمديد عقده مع النادي، ليضع بذلك حد للتكهنات التي ربطته بالانتقال إلى الصين”.

وأضاف البيان “أخبرنا بأنه لا يستطيع الانتظار لتسجيل المزيد من الأهداف في كلاريت آند بلو، ومساعدة الفريق على احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ما تبقى من موسم 2019/2018”.

آرناتوفيتش الذي وضع نهاية العام الماضي على لائحة المطلوبين بمانشستر يونايتد وتشيلسي، قال لموقع وست هام “أنا سعيد بالتجديد وأريد أن أقول للجماهير أنني مسرور بالبقاء هنا، ويسرني أن ألعب مرة أخرى، وأظهر ما لديّ وأحرز الأهداف، وأقدم المساعدة، لكن النقطة الرئيسية التي أود التأكيد عليها هي أن ماركو آرناتوفيتش لم يرفض اللعب أو التدرب أبدًا..أنا لم أمتنع عن اللعب”.

وختم “أنا أحب هذا النادي وسأظل أحبه مهما كان. لديك قرارات يجب عليك اتخاذها في الحياة، لكنني أقول من الآن فصاعدًا لا يهم ما سيحدث، سأحب وست هام دائمًا وسيظل جزءًا كبيرًا من حياتي، أنا أحب هذه اللحظة، لذا اسمه: أنا هنا، مستعد، وآمل أن يكون الجمهور مستعدًا أيضًا للعودة للعمل مرة أخرى، لا أود التحدث كثيرًا، أنا جائع وأريد التسجيل من جديد”.

ولعب آرناتوفيتش 16 مباراة مع وست هام هذا الموسم وسجل 7 أهداف، علمًا بأنه سجل 11 هدفًا في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وظهر اللاعب في ثلاث مباريات منذ بداية العام الجديد أمام برايتون وآرسنال في الدوري وأمام بيرمنجهام سيتي في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح في تسجيل ثنائية أمام برايتون وهدف أمام بيرمنجهام.

لكن المدير الفني للهامرز “مانويل بيلجريني” أراحه أمام ويمبلدون في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليتجرع الفريق خسارة مؤلمة بأربعة أهداف لهدفين خارج قواعده، ويودع البطولة في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم، حيث يحتل ويمبلدون المركز الـ 24 والأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة المعروف بـ “ليج وان” تحت قيادة مدرب إنجليزي محدود الخبرات يُدعى “والي دونيس” عمر 57 عامًا، لم يدرب سوى برينتفورد بين عامي 2002 و2004 حتى عاد لعالم التدريب هذا الموسم فقط!.