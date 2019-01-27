شاهد.. بيراميدز يعلن موقفه من بيع قفشة لـ الزمالك

محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز كتب- وليد خليل أعلن نادي بيراميدز بشكل عدم نيته في التفريط في صانع العاب الفريق محمد مجدي قفشة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية . ونشر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمجدي قفشة معلقاً عليها بـ : "قفشة" ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي . صورة لمجدي قفشة معلقاً عليها بـ : "قفشة" ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي . وكانت العديد من التقارير قد ربطت مجدي قفشة بالاتنتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية علي سبيل الإعارة او البيع النهائي، كما أن اللاعب يحظي باهتمام مسئولي النادي الاهلي . وكان قفشة قد انضم لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي انبي.

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