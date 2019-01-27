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أبدى محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سي مصر، قلقه الشديد بعد إسناد مباراة فريقه اليوم أمام الترسانة إلى الحكم محمد معروف، حيث أفصح المدير الفني عن غضبه الشديد لجهازه المعاون، بعدما علم أن صافرة معروف سوف تدير مباراة اليوم. ويستعد إف سي مصر لمواجهة الترسانة، مساء اليوم، على ملعب حسن الشاذلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية،وتعتبر مباراة بست نقاط في ظل تصدر الترسانة مجموعة القاهرة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن اف سي صاحب المركز الرابع. وقالت مصادر داخل الجهاز الفني لفريق مصر، إن معروف أدار أربع مباريات للترسانة في الدور الأول، أحدهم مباراة كوكا كولا واحتسب للشواكيش ركلة جزاء لا أساس لها من الصحة، معرفا عن تخوف الجهاز
كانت هذه تفاصيل خبر قلق في إف سي مصر بسبب محمد معروف في مباراة الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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