تعرّف على موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

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تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء اليوم، إلى ملعب باور 8، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين إسبانيول وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإسباني.
موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني:
تنطلق مباراة إسبانيول وريال مدريد في الليجا الإسبانية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعداللقاء في الحادية عشرة إلا الربع، بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع، بتوقيت أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الليجا:
تنقل مباراة إسبانيول وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
يدخل ريال مدريد المباراة، بقيادة
على الجانب الآخر يسعى ديفيد جاييجو، المدير الفني لإسبانيول، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الميرينجي المتعثر منذ بداية هذا الموسم، وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز 13 بـ24 نقطة.
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