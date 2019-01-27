شاهد.. رسالة نادي بيراميدز إلى حسام وإبراهيم حسن

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وجه مسئولو نادي بيراميدز الشكر للجهاز الفني السابق للفريق، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بعد أن تمت إقالته من منصبه عقب التعادل أمام الزمالك، مساء الخميس الماضي، بثلاثية لكل فريق.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي رسالة شكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن،جاء نصها كالآتي: "يتوجه نادي بيراميدز بالشكر للتوأم والجهاز الفني على ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم، متمنين لهما المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة".
كان حسام حسن قاد بيراميدز في 11 مباراة بالدوري
جدير بالذكر أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك النادي، أعلن أول أمس عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرًا فنيًا لبيراميدز.
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