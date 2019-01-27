طنطا يتخطى عقبة الشمس في دوري الطائرة

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حقق فريق طنطا للكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني حسين أبوالعز، فوزًا مهمًا فى إطار مباريات الدور الثاني للدورى الممتاز لتحديد المراكز من 1 إلى 16.
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين من بدايتهاوحتى النهاية، وجاءت نتيجة الأشواط كما يأتي: 25/ 23 للشمس ثم 22 /25 و18 /25 لطنطا ثم 27 /29 للشمس، ليحتكم الفريقان لشوط فاصل،
وبهذا يحتاج طنطا للفوز على القناة بثلاثة أشواط نظيفة فى المباراة التى ستجمع بينهما غدًا بصالة ستاد قناة السويس لكى يلعب مع الثمانية الكبار على المراكز من 1 إلى 8، وهو إنجاز غير مسبوق يتمنى الجهاز الفنى واللاعبون تحقيقه.
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