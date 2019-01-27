طنطا يتخطى عقبة الشمس في دوري الطائرة

فريق طنطا للكرة الطائرة

كتب- صالح شحاتة

حقق فريق طنطا للكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني حسين أبوالعز، فوزًا مهمًا فى إطار مباريات الدور الثاني للدورى الممتاز لتحديد المراكز من 1 إلى 16.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين من بدايتها

وحتى النهاية، وجاءت نتيجة الأشواط كما يأتي: 25/ 23 للشمس ثم 22 /25 و18 /25 لطنطا ثم 27 /29 للشمس، ليحتكم الفريقان لشوط فاصل،فاز فيه طنطا 12/15.

وبهذا يحتاج طنطا للفوز على القناة بثلاثة أشواط نظيفة فى المباراة التى ستجمع بينهما غدًا بصالة ستاد قناة السويس لكى يلعب مع الثمانية الكبار على المراكز من 1 إلى 8، وهو إنجاز غير مسبوق يتمنى الجهاز الفنى واللاعبون تحقيقه.