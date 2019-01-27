حارس ليفربول: مانشستر سيتي المرشح الأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي

كتب- وليد خليل

أثارت تصريحات البرازيلي إليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم، جدلًا واسعًا، بعد أن أكد، في تصريحات إعلامية، أن مانشستر سيتي المنافس الأول لفريقه على لقب الدوري الإنجيزي بالموسم الجاري، وهو المرشح الأول لحصد اللقب.

وقال إليسون في تصريحات خاصة لصحيفة "ميرور" الإنجليزية:

"لا شك أن ليفربول أصبح يمتلك الآن الدوافع الكافية للمنافسة على أقوى وأكبر البطولات".

وأضاف حارس الريدز: "مانشستر سيتي أثبتوا قوتهم الموسم الماضي بعد فوزهم بلقب البريمييرليج بكل أريحية، كما قاموا بالاستثمار بشكل كبير

هذا الموسم، وأصبحوا فريقًا أفضل، إنهم منافس صعب، وهم المرشحون المفضلون للقب".

وأكمل إليسون: "كذلك نحن في ليفربول نمتلك الدوافع للفوز باللقب هذا الموسم، أنا أؤمن بقدرات الفريق وقدرته على الاستمرار في المنافسة حتى النهاية".

واختتم: "لكن علينا الآن أن نتعامل مع المنافسة على اللقب خطوة بخطوة، والتأكد من أننا نسير بشكل ثابت، وأن نتعامل مع الأمور بواقعية".