أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لا يمكنه التدخل في عقوبة استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا.
قال المصدر في تصريحات خاصة: "وإحنا مالنا"، موضحًا أن تقرير الحكم والمراقب أدانا جماهير الإسماعيلي، وأثبتا إلقاء الجماهير
وتابع، أن أقصى ما يمكن لاتحاد الكرة فعله هو إرسال تظلم الإسماعيلي على القرار إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة عن طلب الإسماعيلي للدعم: "وإحنا مالنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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