اتحاد الكرة عن طلب الإسماعيلي للدعم: "وإحنا مالنا"

كتب - كريم عبدالمحسن

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لا يمكنه التدخل في عقوبة استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر في تصريحات خاصة: "وإحنا مالنا"، موضحًا أن تقرير الحكم والمراقب أدانا جماهير الإسماعيلي، وأثبتا إلقاء الجماهير

للحجارة وزجاجات المياه على الحكم.

وتابع، أن أقصى ما يمكن لاتحاد الكرة فعله هو إرسال تظلم الإسماعيلي على القرار إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

