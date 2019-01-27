اونلاين | يلا شوت Al Hillal كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم مباشرة | نقل مباشر مباراة الهلال dawri-plus

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تلعب اليوم مباراة كرة القدم بين الهلال والفيحاء فى الدوري السعودي للمحترفين والتى تقام اليوم الاحد 27 يناير 2019 الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة والربع بتوقيت اﻻمارات العربية المتحدة.

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يلا شوت Al Hillal كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم مباشرة | نقل مباشر مباراة الهلال dawri-plus

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يلا شوت Al Hillal كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم مباشرة | نقل مباشر مباراة الهلال dawri-plus

بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء كووورة مباراة الهلال والفيحاء – kooora يلعب فريق الهلال في ضيافة فريق الفيحاء بالجولة ال17 من الدورى السعودى، ويأمل فريق الزعيم في تحقيق الفوز في المباراة، مباراة اون لاين بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء كما يسعى لعودة انتصاراته المحلية والابتعاد بالقمة وحيدا، كورة ستار بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء – kora star كما يطمح فريق الموج الأزرق في حسم نقاط المباراة لصالحه وتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه.