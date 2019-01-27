اونلاين | الاسطورة - Dawriplus .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (الدوري السعودي) مباشر| مباراة الهلال vs الفيحاء اونلاين

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يستضيف نادي الهلال اليوم الأحد فريق الفيحاء في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقبل المباراة المهمة تأكدت إصابة العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي بكسر في الأنف على خلفية الإصابة التي تعرض لها في تدريبات فريقه أمس والتي أدت لعدم استكماله المران.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وفي أجواء رائعة واصل نادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة منافسه فريق الفيحاء، اليوم الأحد وهو اللقاء المهم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

في المقابل يحاول الفيحاء بعد الخروج من كأس الملك أن يخرج من اللقاء بأفضل أداء.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

على الجانب الآخر شدد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على أن ملعب جامعة الملك سعود هو ملك فقط للهلال وليس للاتحاد السعودي وقد أثارت التصريحات القاعدة الرياضية العريضة خصوصا بعد نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة.

أجرى الفريق الأول بنادي الهلال تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، وذلك استعداداً لملاقاة الفيحاء يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق جيسوس عدداً من الجمل التكتيكية خلال مناورة أقيمت على جزء من مساحة الملعب بمشاركة الدوليين بعد عودتهم من المشاركة معالمنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2019.

يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء، وذلك يوم الأحد القادم 27 يناير 2019، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

وشارك علي الحبسي حارس الفريق الأول في التدريبات وهو مرتدياً قناع طبياً على موضع إصابته في الأنف.

صعد الزعيم لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على استاد جامعة الملك سعود، أما في الدروي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

ويؤدي الفريق الأول بنادي الهلال تدريبه عصر غدٍ السبت مراناً مغلقاً في محيط الرعب على أن تغادر بعدها بعثة الفريق إلى “المجمعة”.