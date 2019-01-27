اونلاين | kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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يحل الهلال المتقدم في الترتيب ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء الاحد في الجولة السابعة عشرة من مسابقة المملكة العربية السعودية للساحرة المستديرة كرة القدم.

ويمر الفيحاء صاحب الترتيب الثالث عشر، في اسوأ مرحلة له في أعقاب خسارتين ثقيلتين الأولى في مواجهة الشباب 0-4 في منافسات الدوري الإقليمي، ثم في مواجهة النصر بسداسية في منافسة الكأس.

وهكذا سوف تكون الإمكانية مؤاتية في مواجهة الهلال الذي يتربع على القمة بمخزون 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر عن منافسه التقليدي في العاصمة، لحماية وحفظ فارق النقاط كحد أدنى.

ويسعى الفتح إلى استرجاع نغمة المكاسب عندما يستقبل القادسية وهذا في أعقاب فشله في الفوز في اخر اربع ماتشات في بطولة الدوري قبل أن يسقط بالثلاثة في مواجهة القيصومة (درجة أولى) في منافسة الكأس.

وحالة القادسية ليست بأفضل فقد إستلم خسارتين في آخر جولتين في مواجهة الباطن ثم التحالف ويتطلع إلى الرجوع بالعلامة التامة لاسيماً وأنه عزز صفوفه ببعض اللاعبين الأجانب.

وعطفاً على الفوارق الفنية والنقطية بين النصر وأحد، تميل الكفة إلى الأول عندما يقوم باستضافة الثاني يوم الاثنين.

وقررت لجنة المنافسات باتحاد القدم السعودي نقل الماتش من إستاد الملك فهد العالمي إلى إستاد مدينة المجمعة الرياضية، وإقامتها الاثنين عوضاً عن يوم الاحد كما كان مقررا لها.

وأفادت اللجنة، أن هذا “تشييدً على الإشعار الصادر من الهيئة العامة للرياضة بخصوص إشعار علني النتائج المخصصة بلجنة التقصي التي شكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للنظر فى وضع أرضية إستاد الملك فهد العالمي، والتى خلصت إلى عدم جاهزية الإستاد، وملعب صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد لإقامة الماتشات خلال الفترة الراهنة”.

وتابعت “نظراً لعدم مطابقة أرض ملعب صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة الماتش عليه وفق توصية هيئة الرياضة”.

وأدت تلك الخطوة إلى تقديم رئيس لجنة المنافسات عادل البطي، استقالته من منصبه يوم الجمعة احتجاجاً على إنتاج إخطار باسم اللجنة دون علمه.

ويحتل النصر الترتيب الثاني في مركز المنافسة بمخزون 34 نقطة، بينما يتذيل واحد من جدول مواعيد المركز بمخزون 6 نقاط.

وفي باقي الماتشات يلعب يوم الاثنين الباطن مع الفيصلي، الحزم مع الوحدة، التنسيق مع الفريق الأحمر، في حين يلعب يوم الثلاثاء الرائد مع الاتفاق، بينما يقوم باستضافة التحالف فريق الشباب.